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Berrettini, sconfitta e furia a Madrid: "Non sono in grado di competere"

Il tennista romano ha avuto un duro sfogo con il suo angolo

Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
Matteo Berrettini - Ipa/Fotogramma
23 aprile 2026 | 13.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Furia Matteo Berrettini a Madrid. Il tennista azzurro è stato battuto dal croato Dino Prizmic nel primo turno del Masters 1000 spagnolo, che lo ha eliminato dal torneo imponendosi in due set 6-3, 6-4 al termine di una partita in cui Berrettini ha lasciato trasparire tutto il suo nervosismo.

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Nelle fasi cruciali della partita, il tennista romano si è lasciato andare a un pesante sfogo verso il suo angolo, che stava provando a dargli qualche indicazione tattica per ribaltare un esito che sembrava ormai scontato: "Perché mi parli di tennis?", ha urlato Berrettini, "non sono in grado di competere, lo vedi o no?".

E poi, per ribadire il concetto ha aggiunto: "Non c’entra alzare la traiettoria della palla o altro". Tanta frustrazione per Berrettini, che sta vivendo l'ennesima stagione condizionata dagli infortuni, ma che si prepara a tornare in campo nel torneo 'di casa', agli Internazionali d'Italia.

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berrettini berrettini madrid atp madrid berrettini eliminato madrid
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