Bertolucci: "Sinner come F1, il suo team dovrà lavorare di più sulla tenuta fisica"

"Djokovic ha un fisico naturale che in pratica Sinner non ha mai avuto, e se lo deve costruire"

Bertolucci:
27 ottobre 2025 | 12.45
Redazione Adnkronos
Il team di Jannik Sinner lavora ai piccoli miglioramenti percentuali di un atleta che già si esprime a livelli stellari, ma è possibile che un margine di avanzamento importante possa essere quello sulla tenuta fisica e la sopportazione del dolore del campione altoatesino. Proprio oggi lo ha sottolineato Diego Nargiso ai microfoni di Radio Anch'io Sport della Rai: "gli unici dubbi che si hanno su Jannik sono quelli legati alla tenuta fisica in determinati momenti del match: c'è ancora qualcosa da rivedere". Su punto concorda anche Paolo Bertolucci, oggi commentatore di Sky e attento osservatore dell'evoluzione di Sinner: "bisogna andare a incidere lì, sicuramente", dice all'Adnkronos.

"Lui ha avuto diversi problemi, una volta all'anca, una volta al gomito, una volta alla caviglia, tante piccole cose che probabilmente su un altro giocatore non verrebbero notate ma notate quando si tratta dell'eccellenza naturalmente si va lì con la lente di ingrandimento". Anche questione di fisico, sottolinea, ma con qualche distinguo: per esempio "Djokovic ha un fisico naturale che in pratica Sinner non ha mai avuto, e se lo deve costruire. Però anche Alcaraz che è un Ercolino un anno e mezzo fa è stato fermo due mesi".

Lavorare sull'aspetto mentale, dunque? "Non lo so. Lo sa solo lui e sicuramente si affiderà al suo team. Poi ti fanno sapere quello che vogliono loro, però Perché magari dicono che era mal di stomaco, poi invece era un'altra cosa. Non si sa. E quindi lo sanno loro e sicuramente faranno di tutto per risolvere o attenuare il problema. Perché in fin dei conti sono macchine da Formula 1, quindi vanno curate".

