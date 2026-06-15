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Uruguay, Bielsa protesta contro i 'nuovi' Mondiali - Video

Il ct sudamericano ha mandato un messaggio a Infantino

Il gesto di Bielsa - X
Il gesto di Bielsa - X
16 giugno 2026 | 01.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Marcelo Bielsa contro Gianni Infantino ai Mondiali 2026. Oggi, martedì 16 giugno, l'Uruguay ha sfidato l'Arabia Saudita nella prima giornata del girone H nella rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Prima dell'inizio della partita però, è andato in scena un gesto di protesta da parte del ct sudamericano contro il 'nuovo' Mondiale a 48 squadre voluto dal presidente della Fifa.

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Al momento dell'annuncio delle formazioni sui maxi schermi di Miami infatti, Bielsa si è mostrato con il capo chino, senza guardare la telecamera e rifiutandosi di fare qualunque tipo di azione, come invece fanno i giocatori impegnati nei Mondiali. Tutto, come detto, in protesta con il nuovo format della Coppa del Mondo.

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