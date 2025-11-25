circle x black
Bodo-Juve 2-3, Spalletti 'sfida' il gelo per esultare al gol di David

Reazione sfrenata del tecnico, al suo primo successo in Champions sulla panchina bianconera, dopo il gol del definitivo vantaggio

25 novembre 2025 | 23.30
Redazione Adnkronos
Luciano Spalletti lo aveva detto in conferenza stampa alla vigilia di Bodo-Juve: "Se ho freddo? Con me è dura, perché io sono stato cinque anni in Russia, ho fatto una figlia lì e mi piaceva stare lì. È una difficoltà reale per abitudini e rimbalzi e sicuramente pagheremo qualcosa, ma ci adatteremo". La Juve si è adattata al freddo polare della Norvegia, vincendo 3-2 in rimonta, allo scadere, contro i padroni di casa. E il tecnico bianconero si è lasciato andare a un'esultanza già diventata cult per il suo primo successo in Champions sulla panchina della Juventus. Sfidando il gelo della serata norvegese.

Al gol del definitivo 2-3 di David, il tecnico toscano si è tolto il berretto di lana, sfidando in maniera audace le temperature estreme ed esultando con i componenti del suo staff per festeggiare un successo di grinta e carattere. Una vittoria fondamentale nella corsa ai playoff di Champions League. Fotografata da festeggiamenti destinati a rimanere nella storia di questa stagione.

