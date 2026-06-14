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Brasile, esordio flop ai Mondiali 2026 e primo 'processo' a Ancelotti

Felipe Melo attacca il ct: "Ha sbagliato la formazione iniziale, atteggiamento sbagliato della squadra"

Carlo Ancelotti - Afp
Carlo Ancelotti - Afp
14 giugno 2026 | 10.57
Redazione Adnkronos
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"Ancelotti ha sbagliato, il Brasile ha deluso". Il Brasile pareggia per 1-1 nel suo esordio ai Mondiali 2026 e partono i primi processi alla selecao. Nel mirino finisce anche il ct Carlo Ancelotti, criticato in particolare da Felipe Melo. L'ex centrocampista di Juventus e Inter, oggi opinionista per SporTV, accende i riflettori sulle scelte dell'allenatore. "Ancelotti è uno dei più grandi tecnici della storia, ma non può permettersi di sbagliare e di commettere certi errori. Ha schierato una formazione sbagliata all'inizio, Ibanez non avrebbe dovuto giocare titolare: è un difensore centrale, non un terzino. Non è colpa sua, ma la squadra è migliorata quando è uscito dal campo", l'analisi di Felipe Melo. "L'atteggiamento della squadra non mi è piaciuto, sono serviti un paio di cambi", aggiunge evidenziando le difficoltà dei verdeoro, in balia del Marocco per buona parte del primo tempo.

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Un lampo di Vinicius ha permesso al Brasile di pareggiare. "Vinicius ha fatto la differenza, ma la squadra nel suo complesso ha reso ben al di sotto delle aspettative. Il Marocco è stato un collettivo migliore, il Brasile non ha mostrato nemmeno l'organizzazione difensiva di cui si è spesso parlato: bisogna migliorare molto", aggiunge Felipe Melo. "Tre giocatori fermi a guardare Brahim Diaz che imbuca e fa uno splendido assist: non si può vedere una cosa del genere", dice facendo riferimento al gol realizzato dalla selezione africana. "Il Brasile è più forte di quanto si sia visto contro il Marocco. Bisogna fare decisamente meglio non solo per battere Haiti nel prossimo match ma anche per pensare di fare strada nella seconda fase del torneo".

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