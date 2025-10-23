circle x black
Cerca nel sito
 

Bufera Nba, arresti per scommesse: oggi parla il direttore dell'Fbi

In manette Rozier, guardia di Miami, e Billups, coach di Portland

Chauncey Billups
Chauncey Billups
23 ottobre 2025 | 15.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bufera scommesse sulla Nba, con arresti choc che sconvolgono la regular season appena iniziata. L'emittente Espn riferisce che Terry Rozier, guardia dei Miami Heat, è stato arrestato a Orlando nella mattinata di oggi nell'ambito di un'inchiesta su scommesse illegali. Rozier non è sceso in campo nella serata di mercoledì nel 'season opener', la prima gara stagionale che Miami ha perso sul campo degli Orlando Magic.

A Portland, secondo Espn arrestato Chauncey Billups, coach dei Trail Blazers. Abcnews riferisce che l'allenatore è coinvolto in un'altra indagine, che ha acceso i riflettori anche su poker illegale e affari associabili alla mafia. Nel pomeriggio italiano è prevista la conferenza stampa del direttore dell'Fbi, Kash Patel.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nba scommesse nba arresti nba regular season
Vedi anche
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza