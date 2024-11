Bullismo, Frassinetti: "Accanirsi contro una persona che ha problemi è aberrante"

"Abbiamo varato una legge contro lo zero in condotta per quei casi più gravi. La sospensione ci è sembrata la soluzione più utile per lo studente invece di lasciarlo a a casa davanti alla Play Station. Una volta il più forte aiutava il più debole, oggi c'è stato un isolamento, l'avvento del computer e l'approccio sbagliato al web ha tolto il piacere di giocare insieme. Contro il disagio giovanile lo Sport è un sistema di prevenzione, uno stile di vita. Le regole sono importanti e il rispetto è fondamentale. La scuola deve riportare il rispetto al centro attraverso l'educazione civica collegata allo sport". Lo ha detto Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione durante la presentazione del Progetto di Peer Education per tutte le scuole d'Italia, contro bullismo e disagio giovanile, che si è tenuto presso l’I.T.I.S. Galilei di Roma.