Dopo il ko indolore in Europa League, la Lazio rimette la testa sul campionato e affronta il Cagliari all’Unipol Domus Arena. La squadra di Baroni, quarta in classifica con 39 punti, va a caccia del successo per non perdere terreno in ottica Champions. I sardi, quartultimi con 21 punti, hanno invece un disperato bisogno del successo per ravvivare la corsa salvezza.

Cagliari-Lazio, probabili formazioni

Nel Cagliari, Gaetano è favorito su Viola per un posto sulla trequarti, alle spalle di Piccoli. Baroni dovrà invece rinunciare ancora a Nuno Tavares: dunque, Pellegrini titolare sulla fascia sinistra. Ecco le probabili formazioni della partita:

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. All. Nicola.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Cagliari-Lazio, orario e dove vederla

Cagliari-Lazio sarà trasmessa da Dazn, ma il match di campionato sarà visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Calcio d’inizio alle 20:45.