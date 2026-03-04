È morto oggi, mercoledì 4 marzo, all'età di 84 anni Rosario 'Sarìn' Di Vincenzo, ex portiere di Genoa, Sampdoria, Inter, e Lazio. Lo ricorda la vicepresidente e assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro: “Addio a Rosario 'Sarìn' Di Vincenzo, storico portiere genovese che in Liguria ha indossato le maglie di Genoa, Sampdoria, Entella e Imperia. In Serie A ha conquistato una Coppa dei Campioni e due scudetti con l’Inter, scrivendo pagine importanti della sua carriera ai massimi livelli del calcio italiano. Dopo il ritiro ha continuato a dedicarsi con passione alla crescita sportiva delle nuove generazioni, trasmettendo i valori autentici dello sport e allenando per anni sia a livello professionistico che nelle formazioni giovanili del territorio. Alla sua famiglia e ai suoi amici vanno le più sentite condoglianze da parte della Giunta regionale".

Lo ricorda anche la Sampdoria, che in una nota scrive: "Si è spento a Genova all’età di 84 anni Rosario Di Vincenzo, ex portiere, 15 presenze (tra Serie A e Coppa Italia) con la maglia della Sampdoria. Nato a Genova il 16 giugno 1941, dopo trascorsi tra le altre con Inter e Lazio nell’estate del 1975 fu acquistato dal Doria, dove ricoprì prevalentemente il ruolo di dodicesimo, alle spalle di Massimo Cacciatori. Sarin, come era soprannominato, a fine carriera tornò in blucerchiato con il ruolo di preparatore dei portieri nel settore giovanile. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società".