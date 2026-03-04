circle x black
Cerca nel sito
 

Calcio, addio al leggendario portiere Di Vincenzo: giocò con Inter, Lazio, Genoa e Samp

In carriera vinse due scudetti e una Coppa dei Campioni con i nerazzurri

Rosario Di Vincenzo
Rosario Di Vincenzo
04 marzo 2026 | 16.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È morto oggi, mercoledì 4 marzo, all'età di 84 anni Rosario 'Sarìn' Di Vincenzo, ex portiere di Genoa, Sampdoria, Inter, e Lazio. Lo ricorda la vicepresidente e assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro: “Addio a Rosario 'Sarìn' Di Vincenzo, storico portiere genovese che in Liguria ha indossato le maglie di Genoa, Sampdoria, Entella e Imperia. In Serie A ha conquistato una Coppa dei Campioni e due scudetti con l’Inter, scrivendo pagine importanti della sua carriera ai massimi livelli del calcio italiano. Dopo il ritiro ha continuato a dedicarsi con passione alla crescita sportiva delle nuove generazioni, trasmettendo i valori autentici dello sport e allenando per anni sia a livello professionistico che nelle formazioni giovanili del territorio. Alla sua famiglia e ai suoi amici vanno le più sentite condoglianze da parte della Giunta regionale".

Lo ricorda anche la Sampdoria, che in una nota scrive: "Si è spento a Genova all’età di 84 anni Rosario Di Vincenzo, ex portiere, 15 presenze (tra Serie A e Coppa Italia) con la maglia della Sampdoria. Nato a Genova il 16 giugno 1941, dopo trascorsi tra le altre con Inter e Lazio nell’estate del 1975 fu acquistato dal Doria, dove ricoprì prevalentemente il ruolo di dodicesimo, alle spalle di Massimo Cacciatori. Sarin, come era soprannominato, a fine carriera tornò in blucerchiato con il ruolo di preparatore dei portieri nel settore giovanile. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rosario Di Vincenzo Di Vincenzo Serie A Inter Lazio Genoa Sampdoria
Vedi anche
Pasdaran esultano per jet abbattuto, ma precipita caccia iraniano - Video
Dubai, drone contro il consolato degli Stati Uniti: l'attacco - Video
Iran, a Malpensa attesa per i 200 studenti bloccati a Dubai: "Giorni d’ansia, temuto il peggio" - Video
Iran, colpito l'aeroporto di Teheran: l'attacco e le esplosioni - Video
Roma, rientrato allarme bomba per trolley abbandonato a Largo Chigi - Video
Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran - Video
Morte David Rossi, Vinci: "Esclusa ipotesi killer, forse intento non era uccidere ma minacciare" - Video
News to go
Vigilanza rafforzata in Italia, 28mila gli obiettivi sensibili
"Wow, c'è un missile in cielo", il video surreale dall'aereo
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video
News to go
Il ministero della Cultura lancia 'Felicità', la campagna per l'app Musei Italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza