Calcio: Ail charity partner Roma 1927 Futsal per la stagione 2025-2026

24 novembre 2025 | 12.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Roma 1927 Futsal annuncia la partnership con l'Ail, l'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, come charity partner ufficiale per la stagione 2025/2026. "Questa collaborazione nasce dalla volontà condivisa di promuovere la ricerca scientifica e di supportare Ail, che dal 1969 sostiene i pazienti e favorisce la lotta contro i tumori del sangue. Il club affiancherà Ail attraverso iniziative congiunte, attività di sensibilizzazione e progetti dedicati lungo tutta la stagione", si legge nella nota di Ail e Roma 1927 Futsal.

In particolare, il capitano della prima squadra della Roma 1927 Futsal, squadra ufficiale di calcio a 5 della AS Roma, indosserà in tutte le competizioni ufficiali una fascia dedicata ad Ail, disegnata dal graphic artist David De Angelis (alias Gofy), con una grafica ispirata ai valori dell'associazione, a simboleggiare l'impegno della squadra nel dare voce a chi combatte quotidianamente contro leucemie, linfomi e mieloma. La comunicazione dedicata alla partnership sarà presente nel PalaOlgiata sui led a bordocampo, sul sito ufficiale e sui canali social della Roma 1927 Futsal. La collaborazione coinvolgerà inoltre squadra, club e tifosi in attività solidali durante la stagione, con eventi speciali al PalaOlgiata, con l'obiettivo di dare ancora più forza a un messaggio di speranza e vicinanza a pazienti e famiglie.

Roma 1927 Futsal e Ail "condividono valori di solidarietà, impegno e responsabilità sociale: un'unione importante che mette al centro le persone e dimostra come lo sport possa essere un veicolo straordinario di supporto e cambiamento".

