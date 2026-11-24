Un Como meno brillante del solito, soffre, ma si prende tre punti fondamentali grazie all'1-0 in casa contro l'Aek Atene. A decidere la sfida una perla di Milla, al primo gol in Champions, nella ripresa, al 57', regala tre punti importanti alla squadra di Fabregas. Con il quarto successo in cinque gare della fase a campionato di Champions il Como si porta a 12 punti con l'obiettivo minimo dei playoff sempre più vicino.

La prima occasione per il Como arriva al 9' quando Rota in scivolata sbarra la strada a un sinistro ravvicinato di Douvikas. Poi l'occasione del vantaggio arriva al 28', quando Valle viene atterrato in area da Majer e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Ma dal dischetto capitan Da Cunha allarga troppo e calcia al lato. I greci alzano un po' il baricentro e si rendono pericolosi al 43', quando Sanchez deve dire no a due conclusioni ravvicinate di Gacinovic e Marin.

La prima occasione della ripresa è ancora per l'Aek Atene con Vitalis che smarcato in area da Majer al 6', spara alto con il sinistro da buona posizione. Nel momento piu' difficile, gli uomini di Fabregas sbloccano il match al 12' quando Baturina riceve da Valle e scarica al limite per Milla, che trova un gran destro a giro sul secondo palo che si infila alle spalle di Strakosha per l'1-0.

L'Aek accusa il colpo e al 16' Nico Paz a sfiora il 2-0 con il mancino ma colpisce il palo. Sette minuti più tardi, Milla si incarica di un piazzato dalla destra e pennella al centro per Ramon, che prova ancora a colpire di testa ma non trova lo specchio. I greci sfiorano il pari al 35', quando Marin scodella una punizione a centro area sulla quale arriva bene Moukoudi, che di testa sfiora il palo alla destra di Sanchez. Poi nel finale, gli assalti della squadra di Nikolic non sortiscono gli effetti sperati ma è il Como a sfiorare il raddoppio con Perrone al 44' e con Nico Paz di testa in pieno recupero. Ora i lombardi torneranno protagonisti in Champions il 9 dicembre in casa del Betis.