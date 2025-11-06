circle x black
Cerca nel sito
 

Calcio e prevenzione, S.S. Lazio Women e Idi Irccs Roma insieme per la prevenzione

Oggi a Formello le giocatrici e lo staff tecnico sono state protagoniste di una giornata di visite dermatologiche e videodermatoscopia digitale, con l'obiettivo di promuovere la diagnosi precoce e la prevenzione delle patologie cutanee

Giovanni Di Lella, Direttore Skin Cancer Center Idi Irccs, con una giocatrice - Idi Roma
Giovanni Di Lella, Direttore Skin Cancer Center Idi Irccs, con una giocatrice - Idi Roma
06 novembre 2025 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

S.S. Lazio e Idi-Irccs Roma ancora insieme nel promuovere la cultura della prevenzione: continua con la squadra Women il progetto di prevenzione dermatologica. Dopo le due giornate di screening dedicate alla prima squadra maschile, anche la S.S. Lazio Women ha partecipato al progetto Lazio Lab in collaborazione con l'Istituto dermopatico dell'Immacolata. Oggi, a Formello, le giocatrici e lo staff tecnico sono state protagoniste di una giornata di visite dermatologiche e videodermatoscopia digitale, con l'obiettivo di promuovere la diagnosi precoce e la prevenzione delle patologie cutanee. Un'iniziativa che rinnova l'impegno della S.S. Lazio per la tutela della salute di tutti i suoi tesserati e vede l'Idi-Irccs in prima fila nella realizzazione di progetti di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
S.S. Lazio Women e Idi Irccs Roma Istituto Dermopatico dell’Immacolata videodermatoscopia digitale ssi Lazio Formello
Vedi anche
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza