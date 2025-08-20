circle x black
Cerca nel sito
 

Calcio, 'La Sicilia' media partner del Catania e sponsor del Palermo

Il quotidiano al fianco contemporaneamente delle due piazze calcistiche più importanti dell’isola

Calcio, 'La Sicilia' media partner del Catania e sponsor del Palermo
20 agosto 2025 | 11.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per la prima volta nella sua storia, il quotidiano 'La Sicilia' compie un passo senza precedenti: essere al fianco contemporaneamente delle due piazze calcistiche più importanti dell’isola, Catania e Palermo. Grazie a un accordo siglato con Infront, La Sicilia sarà media partner ufficiale del Catania e sponsor del Palermo per la stagione sportiva 2025/26. Un’iniziativa che va oltre il semplice ambito commerciale e segna un progetto dal forte valore identitario: unire, attraverso lo sport più seguito, le diverse anime di una regione splendida e complessa. Il calcio – come tutto lo sport – è veicolo di emozioni e fattore di appartenenza.

Attorno a una squadra si forma una comunità trasversale e tenace, capace di attraversare generazioni. Con questo spirito, La Sicilia vuole esaltare il ruolo sociale dell’informazione, ponendosi come ponte e punto di incontro, favorendo dialogo e rispetto, valorizzando il tifo sano e il volto autentico dell’isola. "Questo progetto – dichiara il management del Gruppo – rappresenta un traguardo importante per i nostri 80 anni di storia: La Sicilia si conferma non solo cronista degli eventi, ma anche protagonista attiva della vita culturale e sportiva della regione, rafforzando il legame con i lettori e con le comunità che rappresentiamo". L’abbinamento ai due club più rappresentativi del panorama calcistico siciliano si inserisce in una visione più ampia: sostenere e promuovere, attraverso lo sport, i valori positivi di cui l’isola è portatrice, dalle piazze di Serie A ai campi delle tante società che ne raccontano l’anima.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Calcio Sport Media partner Sponsor Stagione 2025/26
Vedi anche
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Non ha eredi, si è spenta la tv" - Video
Baudo, Eros Ramazzotti al Teatro delle Vittorie: "Era il migliore" - Video
Pippo Baudo, Paola Cortellesi: "Un privilegio averlo conosciuto" - Video
Pippo Baudo, Morandi: "Un amico, mi ha aiutato nei momenti di difficoltà" - Video
Pippo Baudo, maestro Mazza: "Con Sanremo ha scoperto talenti, oggi non succede più" - Video
Pippo Baudo, oggi la camera ardente: la videonews della nostra inviata
Pippo Baudo, Lino Banfi: "Rai gli intitoli il Teatro delle Vittorie" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza