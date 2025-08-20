Calcio, 'La Sicilia' media partner del Catania e sponsor del Palermo

Per la prima volta nella sua storia, il quotidiano 'La Sicilia' compie un passo senza precedenti: essere al fianco contemporaneamente delle due piazze calcistiche più importanti dell’isola, Catania e Palermo. Grazie a un accordo siglato con Infront, La Sicilia sarà media partner ufficiale del Catania e sponsor del Palermo per la stagione sportiva 2025/26. Un’iniziativa che va oltre il semplice ambito commerciale e segna un progetto dal forte valore identitario: unire, attraverso lo sport più seguito, le diverse anime di una regione splendida e complessa. Il calcio – come tutto lo sport – è veicolo di emozioni e fattore di appartenenza.

Attorno a una squadra si forma una comunità trasversale e tenace, capace di attraversare generazioni. Con questo spirito, La Sicilia vuole esaltare il ruolo sociale dell’informazione, ponendosi come ponte e punto di incontro, favorendo dialogo e rispetto, valorizzando il tifo sano e il volto autentico dell’isola. "Questo progetto – dichiara il management del Gruppo – rappresenta un traguardo importante per i nostri 80 anni di storia: La Sicilia si conferma non solo cronista degli eventi, ma anche protagonista attiva della vita culturale e sportiva della regione, rafforzando il legame con i lettori e con le comunità che rappresentiamo". L’abbinamento ai due club più rappresentativi del panorama calcistico siciliano si inserisce in una visione più ampia: sostenere e promuovere, attraverso lo sport, i valori positivi di cui l’isola è portatrice, dalle piazze di Serie A ai campi delle tante società che ne raccontano l’anima.