Calcio, martedì prossimo Totti, Conti e Candela incontrano gli studenti Lum

Il prossimo Martedì 19 maggio alle ore 10:30, l’Aula Magna della Torre Aldo Rossi dell’Università Lum “Giuseppe Degennaro” ospiterà “Campioni in aula.

Sport, valori e futuro”, un appuntamento speciale della rassegna Lum Talks, dedicato al dialogo tra grandi protagonisti dello sport e studenti. Francesco Totti, Bruno Conti e Vincent Candela condivideranno esperienze, storie di carriera, valori sportivi e riflessioni sul rapporto tra talento, sacrificio, spirito di squadra e crescita personale. L’evento sarà introdotto dal Magnifico Rettore della Lum, Prof. Antonello Garzoni e moderato da Andrea Antonini, Founder del Grand Slam Padel Show.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Grand Slam Padel Show Vip, rappresenta un’occasione unica per gli studenti di confrontarsi con tre campioni del calcio che hanno segnato la storia dello sport italiano e internazionale, approfondendo temi centrali come la determinazione, la costruzione della leadership, il valore del gruppo e la capacità di affrontare le sfide dentro e fuori dal campo.