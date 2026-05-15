Calcio: Meritocrazia Italia sostiene la candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Figc

"Meritocrazia Italia, nella persona del Presidente Nazionale Walter Mauriello, esprime il proprio pieno sostegno alla candidatura di Giovanni Malagò alla Presidenza della Figc. Malagò è una figura che ha dimostrato nel tempo capacità, visione e solidità organizzativa. Sotto la sua guida, il CONI ha contribuito in modo significativo ai più recenti successi dello sport italiano, valorizzando il lavoro delle federazioni, dei tecnici e degli atleti, secondo un approccio fondato su programmazione, responsabilità e risultati". Così il Presidente Nazionale di Meritocrazia Italia Walter Mauriello. "La Figc ha oggi bisogno di un deciso cambio di passo. Non sono più sufficienti interventi di mera manutenzione: è necessario avviare un percorso di rinnovamento che metta al centro la formazione, la trasparenza e la valorizzazione dei talenti. Occorre fare del merito e delle competenze il motore dei futuri successi del calcio italiano, superando logiche di appartenenza, rendite di posizione e dinamiche conflittuali che ne rallentano lo sviluppo".

"Per Meritocrazia Italia, il principio è chiaro: le istituzioni sportive, così come quelle pubbliche, devono essere guidate da chi ha dimostrato concretamente di saper conseguire risultati, gestire strutture complesse e porre il bene del sistema al di sopra degli interessi di parte. Con Giovanni Malagò, la Figc può ritrovare una guida autorevole, capace di restituire credibilità, visione e slancio al calcio italiano, dentro e fuori dal campo", ha aggiunto Mauriello.