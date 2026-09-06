Animi molto accesi all'Olimpico per il finale pirotecnico ieri sera tra Roma e Atalanta, con i giallorossi che hanno vinto in rimonta nel recupero, con l'ad dell'Atalanta Luca Percassi che secondo le ricostruzioni, se l'è presa con il ds della Roma Tony D'Amico, proprio ex nerazzurro, fino al parcheggio all'ingresso della tribuna Monte Mario, dove è anche intervenuto il servizio di sicurezza per tranquillizzare gli animi.

Dura la reazione della Roma che esprime "pieno sostegno al Direttore Sportivo Tony D’Amico in relazione a quanto accaduto al termine della gara contro l’Atalanta. Il Club ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall’Amministratore Delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, nei confronti di un proprio dirigente e sottolinea la correttezza dimostrata da D’Amico, che ha evitato qualsiasi reazione", spiega il club giallorosso in una nota.

"AS Roma sottoporrà l’accaduto agli organi competenti della giustizia sportiva per le opportune valutazioni", prosegue il club in merito al comportamento dell'ad della Dea che se l'è presa con il suo ex direttore sportivo.