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Canada-Qatar: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Nazionale 'di casa' torna protagonista ai Mondiali 2026

Il Canada - Ipa/Fotogramma
Il Canada - Ipa/Fotogramma
18 giugno 2026 | 14.57
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Il Canada torna in campo ai Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, giovedì 18 giugno, e domani, venerdì 19, la Nazionale 'di casa' sfida il Qatar - in diretta tv e streaming - nella seconda giornata del girone B della rassegna iridata. Nella partita d'esordio il Canada ha pareggiato 1-1 contro la Bosnia, mentre il Qatar è riuscito a fermare sullo stesso risultato la Svizzera. La partita si giocherà allo stadio BC Place di Vancouver.

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Canada-Qatar, orario e probabili formazioni

La sfida tra Canada e Qatar è in programma oggi a mezzanotte. Ecco le probabili formazioni:

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, DeFougerolles, Cornelius, Larye; Ahmed, Kone, Eustaquio, Millar; J. David, Larin. Allenatore: Marsch.

Qatar (4-3-3): Abunada; Al Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al Amin; Laye, Fathi, Gaber; Edmilson, Abdurisag, Afif. Allenatore: Lopetegui

Canada-Qatar, dove vederla in tv

Canada-Qatar sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
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