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Formula 1, incidente Russell-Hamilton: Mercedes ritirata, rischio penalità per Lewis

Caos in partenza nel Gp del Belgio

Lewis Hamilton - Afp
Lewis Hamilton - Afp
19 luglio 2026 | 15.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caos nel Gp del Belgio di Formula 1 con la Ferrari protagonista. Oggi, domenica 19 luglio, la Rossa di Lewis Hamilton ha urtato la Mercedes di George Russell in partenza, con il pilota britannico finito nella ghiaia di Spa e costretto subito al ritiro immediato, mentre il sette volte campione del mondo si prende una penalità di 5 secondi. Un duro colpo per Russell, secondo nel Mondiale dietro il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli e che partiva in terza posizione.

Succede tutto allo spegnimento dei semafori. Hamilton parte subito molto aggressivo provando a infilare Russell alla prima curva, l'inglese tiene la posizione provando a difendersi ma ne nasce un incidente che manda fuori pista la sua Mercedes. Inutili le manovre per provare a tornare in gara, Russell si ritira e in gara entra la safety car, che rimane per cinque giri.

Penalità invece per Lewis Hamilton. L'inglese è stato indagato dalla direzione di gara, che ha esaminato il contatto tra i due per capire se è stato il pilota Ferrari a causare l'incidente e alla fine gli ha comminato 5 secondi di penalità.

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gp belgio formula 1 gp belgio formula 1 russell hamilton ferrari
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