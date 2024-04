Carlos Tevez ricoverato d'urgenza in ospedale dopo aver accusato dolori al petto. L'ex attaccante della Juve, ora allenatore dell’Independiente in Argentina, 40 anni, ha trascorso la notte in una clinica di Buenos Aires in vista di altri esami a cui dovrà sottoporsi.

In un comunicato il club, si legge sul Mirror, scrive: “Il nostro allenatore, Carlos Tevez, si è recato all'ospedale La Trinidad di San Isidro con un dolore al petto. Gli esami effettuati sono stati soddisfacenti. Oggi continuerà con una serie di esami programmati in anticipo come parte di un check-up generale”. Un ulteriore comunicato dell'Independiente ha aggiunto: “Sarà ricoverato in ospedale per precauzione fino al completamento degli esami”.

Secondo alcuni media locali, il malore sarebbe legato allo stress, ma l'argentino non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Tevez soffre di pressione alta e si sottopone regolarmente a controlli medici.