circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Ronaldo, la Federazione portoghese prova a riaprire il dialogo tra CR7 e Jorge Jesus

La Fpf cerca un contatto con il fuoriclasse dopo la rottura con il ct

Cristiano Ronaldo - Ipa/Fotogramma
Cristiano Ronaldo - Ipa/Fotogramma
02 ottobre 2026 | 19.03
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

La diplomazia del pallone portoghese si mette in moto per disinnescare la bomba esplosa nel ritiro della Seleção. Dopo l'addio fulmineo di Cristiano Ronaldo, maturato in seguito all'esclusione dai titolari contro la Norvegia, la Federcalcio lusitana (Fpf) guidata da Pedro Proença sta valutando un confronto diretto con CR7 nei prossimi giorni. L'obiettivo è evitare un epilogo inglorioso per la storia del numero 7 in nazionale, ora passata sulle spalle di Rafael Leão.

Dall'altro lato della barricata, il ct Jorge Jesus resta inflessibile e non intende cedere a compromessi gestionali sulla falsa riga dei suoi predecessori. Spetterà dunque ai dirigenti federali fare da cuscinetto e tessere i fili di una mediazione complessa: l'iniziativa parte interamente dalla federazione, intenzionata a favorire un chiarimento tra il commissario tecnico e il capitano prima che il distacco diventi definitivo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
CR7 Cristiano Ronaldo Pdercalcio portoghese jorge Jesus
Vedi anche
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
A Venezia primi vaporetti con telecamere antiaggressione, il sindaco: "Copertura totale di ciò che accade a bordo" - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video
Aprile (Confindustria): "Per il Sud è ora di correre, l'innovazione è centrale" - Video
Btp, Salcioli (Assiom Forex): "Opportunità sulle brevi scadenze" - Video
Spread, Patara (Pictet W.M.): "Francia bersaglio per conti pubblici ed elezioni" - Video
Proteste degli studenti in Francia, le immagini di un bus in fiamme a Marsiglia
News to go
Auto elettriche, bonus colonnine domestiche riaccende interesse italiani
News to go
Diesel, prezzi record in Usa: Trump valuta stop esportazioni gasolio
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"
Proteste degli studenti in Francia, le immagini dei licei in fiamme


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza