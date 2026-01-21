circle x black
Champions League, la classifica a una giornata dalla fine. Le situazioni di Atalanta, Inter, Juve e Napoli

Tre italiane ancora in corsa per un posto tra le prime otto. La squadra di Conte rischia l'eliminazione

Luciano Spalletti - Fotogramma/IPA
Luciano Spalletti - Fotogramma/IPA
21 gennaio 2026 | 23.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si chiude la penultima giornata della fase campionato di Champions League. Oggi, mercoledì 21 gennaio, si sono giocate le ultime partite del settimo turno, con diverse sorprese e sorpassi in classifica. Dopo la sconfitta dell'Inter e il pareggio del Napoli ieri, la Juve batte il Benfica mentre l'Atalanta perde a Bergamo contro l'Athletic Bilbao. Ecco come cambia la classifica verso l'ultima giornata, in programma mercoledì 28 gennaio tutta in contemporanea, e le possibilità di qualificazione delle squadre italiane.

Champions League, classifica

Ecco la classifica di Champions aggiornata, prima dell'ultima giornata:

1) Arsenal 21

2) Bayern Monaco 18

3) Real Madrid 15

4) Liverpool 15

5) Tottenham 14

6) Psg 13

7) Newcastle 13

8) Chelsea 13

9) Barcellona 13

10) Sporting 13

11) Manchester City 13

12) Atletico Madrid 13

13) Atalanta 13

14) Inter 12

15) Juventus 12

16) Borussia Dortmund 11

17) Galatasaray 10

18) Qarabag 10

19) Marsiglia 9

20) Leverkusen 9

21) Monaco 9

22) Psv 8

23) Athletic Bilbao 8

24) Olympiacos 8

25) Napoli 8

26) Copenhagen 8

27) Brugge 7

28) Bodo Glimt 6

29) Benfica 6

30) Pafos 6

31) Union SG 6

32) Ajax 6

33) Eintracht 4

34) Slavia Praga

35) Villarreal 1

36) Kairat 1

Con un successo nell'ultima giornata, Juve, Inter e Atalanta (già certe almeno dei playoff) potrebbero chiudere tra le prime otto, qualificandosi dunque direttamente agli ottavi. Condannato a vincere il Napoli, per chiudere nel gruppo delle 24 e qualificarsi ai playoff.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Champions League Classifica champions Champions classifica Inter Juventus Napoli Atalanta
