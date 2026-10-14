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Champions League, tutte le partite di oggi e dove vederle

In campo Roma e Como. I giallorossi in casa con il Real Madrid e i lariani a Rotterdam contro il Feyenoord.

José Mourinho - Ipa/Fotogramma
José Mourinho - Ipa/Fotogramma
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14 ottobre 2026 | 06.41
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Si completa la seconda giornata della fase campionato di della Champions League 2026-27. Oggi, mercoledì 14 ottobre, tocca alla Roma e al Como: i giallorossi, dopo il pari all'esordio in trasferta con il Fenerbahce, ospitano il Real Madrid guidato in panchina dal grande ex José Mourinho, mentre i lariani, vincitori in casa sul Lipsia nella prima giornata, fanno visita al Feyenoord. Oltre al big match dell'Olimpico c'è grande attesa per la supersfida dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint Germain. Ecco orario e dove vedere le partite di giornata in tv e streaming.

Champions League, le partite di oggi

Ecco le partite di oggi, mercoled' 14 ottobre, in Champions League:

ore 18.45: Lask-Liverpool

ore 18.45: Feyenoord-Como

ore 21.00: Shakhtar Donetsk-Aek Atene

ore 21.00: Betis Siviglia-Porto

ore 21.00: Roma-Real Madrid

ore 21.00: Slovan Bratislava-Stoccarda

ore 21.00: Aston Villa-Fenerbahce

ore 21.00: Manchester City-Psg

ore 21.00: Bodo Glimt-Borussia Dortmund.

Champions League, dove vedere le partite di oggi

Tutte le partite di Champions League in programma oggi saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Le partite si potranno seguire anche in streaming su SkyGo e su NOW.

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champions league roma como mourinho
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