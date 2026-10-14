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Roma in ansia per Koné: si accascia in campo al 16’, entra Pisilli

Il centrocampista francese si è fermato durante un’azione, portandosi la maglia sul volto. Costretto a lasciare il campo, non riesce a darsi pace dopo l’episodio

Manu Koné - Ipa
Manu Koné - Ipa
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14 ottobre 2026 | 22.02
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Attimi di apprensione per la Roma al 16’ del match di Champions League contro il Real Madrid. Manu Koné si è fermato improvvisamente durante un’azione, accasciandosi a terra e portandosi la maglia sopra il volto. Un episodio che ha subito fatto scattare la preoccupazione per le condizioni del centrocampista francese.

Il giocatore ha dovuto lasciare il campo, con Niccolò Pisilli entrato al suo posto. Koné è apparso visibilmente scosso, incapace di darsi pace per quanto accaduto. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause dell'infortunio muscolare. Saranno gli accertamenti medici a chiarire la natura dell’infortunio e i possibili tempi di recupero del centrocampista giallorosso.

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champions league koné roma real madrid
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