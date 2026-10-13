circle x black
Cerca nel sito
 

Inter, Chivu fa mea culpa: "Sono io il responsabile, abbiamo aspettative diverse in Champions"

Il tecnico nerazzurro ha parlato dopo la sconfitta con il Bruges

Cristian Chivu - Afp
Cristian Chivu - Afp
Segui Adnkronos su Google
13 ottobre 2026 | 23.46
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Cristian Chivu mastica amaro dopo Inter-Bruges. Oggi, martedì 13 ottobre, i nerazzurri sono stati battuti dalla squadra belga per 4-3 nella seconda giornata di Champions League: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, siamo stati sfortunati su qualche episodi ma siamo riusciti a rientrare in partita. è subentrata un po' di frustrazione e frenesia che si ha fatto perdere le distanza e dal 2-1 siamo andati fuori giri, senza riuscire a mantenere la calma", ha detto Chivu a SkySport.

"Vanno fatti i complimenti al Bruges, ma non posso dire che non mi preoccupano i gol subiti. Quando vai sotto in Champions è difficile recuperare le partite", ha spiegato il tecnico nerazzurro, "dobbiamo lavorare tanto per affrontare queste squadre che non ti concedono niente. Siamo consapevoli di quello che non va in Champions, cerchiamo di aggiustare la mentalità, forse è dovuto a quello che ci portiamo dietro. Mi prendo io la responsabilità, queste due sconfitte fanno male per le aspettative, vorremmo che le cose fossero diverse".

"Abbiamo tanto da fare a livello tattico, per cui sono io il responsabile, ma anche a livello mentale", ha continuato Chivu, "la sensazione dalla panchina è che presi dalla frustrazione abbiamo perso intensità, siamo andati troppo avanti senza lottare indietro sulle seconde palle. Abbiamo sbagliato le distanze e concesso tanto a loro, arrivavamo sempre in ritardo e queste cose in Champions League le paghi. Sono io il primo responsabile e dovremo cambiare qualcosa".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
inter bruges inter bruges chivu
Vedi anche
'Aperti - Confesercenti Forum 2026': imprese, cittadini e istituzioni a confronto - Video
Confesercenti, Calenda: "Proposta su rigenerazione urbana? Serve pensiero strategico per le città" - Video
Festa del cinema di Roma, Gualtieri: "Evento cresce ogni anno, siamo a numeri straordinari" - Video
The Gilded Age, ecco il trailer della quarta stagione - Video
Papa Leone ricoverato al policlinico Gemelli, l'aggiornamento dalla nostra inviata
Francia, atto V delle proteste: gli studenti denunciano di aver ricevuto solo 'briciole' - Videonews
Ferie, cambiano le regole per i dipendenti pubblici - Video
Confesercenti, Lupi: "Rigenerazione urbana sia priorità della politica che costruisce il futuro" - Video
Bonelli: "Vicini al piccolo commercio, supporto per calendarizzare proposta di legge Confesercenti" - Video
L'arrivo di Papa Leone al Policlinico Gemelli, oggi il ricovero - Video
Confesercenti, Fratoianni: "Commercio di prossimità in crisi, rischio desertificazione città" - Video
Gronchi: "Ecco le proposte di Confesercenti contro desertificazione del settore e rilancio economia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza