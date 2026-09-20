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Evenepoel campione del mondo a cronometro, 2° posto per Ganna

Il belga conquista il titolo per la quarta volta consecutiva

Remco Evenepoel - Ipa
Remco Evenepoel - Ipa
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20 settembre 2026 | 21.39
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Il belga Remco Evenepoel è diventato per la quarta volta consecutiva campione del mondo a cronometro. Il campione della Red Bull - Bora Hansgrohe, si è imposto nella prova iridata di Montreal, in Canada, conquistando la medaglia d'oro con il tempo di 44'53"13, precedendo l'azzurro Filippo Ganna, della Netcompany Ineos, secondo con un ritardo di 57"31.

Terzo posto per il francese Paul Sexais (a +1'13"04 da Evenepoel). Sedicesimo posto per l'altro italiano in gara, il lombardo Mattia Cattaneo (Red Bull - Bora Hansgrohe).

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Mondiali Ciclismo Evenepoel Ganna
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