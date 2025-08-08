circle x black
Cerca nel sito
 

Cincinnati, si parte: da Nardi a Bellucci, gli italiani in campo oggi e dove vederli

Giornata ricca di impegni per gli azzurri nel Masters 1000 americano

Mattia Bellucci - Fotogramma/IPA
Mattia Bellucci - Fotogramma/IPA
08 agosto 2025 | 08.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Secondo giorno di match nel Masters 1000 di Cincinnati. Dopo la prima giornata di partite, oggi venerdì 8 agosto saranno diversi gli azzurri impegnati in America. Occhi puntati su Luca Nardi, Lucia Bronzetti e Mattia Bellucci, impegnati rispettivamente contro l'argentino Tirante, la cinese Zhu e il bosniaco Dzumhur. Ecco il programma degli azzurri oggi a Cincinnati (con orari italiani) e dove vedere i match in tv e streaming.

Atp Cincinnati, programma 8 agosto

Ecco il programma degli azzurri impegnati a Cincinnati oggi, venerdì 8 agosto (con orari italiani).

Dalle ore 16 Bronzetti-Zhu

Non prima delle 17 Nardi-Tirante

Orario ancora da definire Bellucci-Dzumhur

Atp Cincinnati, dove vedere il torneo

Il Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Le partite del torneo maschile saranno visibili anche in streaming su Tennis Tv, mentre i match del femminile saranno disponibili in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cincinnati Masters 1000 Cincinnati Cincinnati italiani Cincinnati oggi
Vedi anche
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi
News to go
Dazi Usa, grandi aziende produttrici di alcolici avvertono Trump che
News to go
L'Italia brucia di nuovo con l'anticiclone Pluto
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia
Bonifici istantanei, cosa cambia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza