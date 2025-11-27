circle x black
Cerca nel sito
 

Cobolli, accoglienza da star alle Maldive: il cartello per celebrare la Coppa Davis

Il tennista azzurro è stato accolto in modo speciale dal resort scelto per la vacanza di fine stagione

Flavio Cobolli - Fotogramma/Ipa+Instagram
Flavio Cobolli - Fotogramma/Ipa+Instagram
27 novembre 2025 | 10.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli arriva alle Maldive per godersi le vacanze dopo il trionfo in Coppa Davis e viene accolto da superstar. Il tennista azzurro, protagonista del trionfo della nazionale di capitan Filippo Volandri, è stato accolto in spiaggia con un cartello celebrativo: "Campione del Mondo 2025 – Welcome Flavio Cobolli". Un benvenuto speciale, un momento che ha ricordato una volta in più l'importanza dell'impresa fatta a Bologna dal campione romano.

Cobolli, che accoglienza alle Maldive

Insomma, un accoglienza da campione per l'uomo simbolo dell'ultima Davis, trascinatore insieme a Matteo Berrettini verso il terzo successo consecutivo dell'Italia e ora pronto a godersi qualche settimana di relax prima di cominciare la preparazione in vista della prossima stagione. Cobolli è in questi giorni alle Maldive insieme al compagno di squadra Matteo Berrettini e a tanti altri tennisti, impegnati in lezioni speciali nei vari resort che li ospitano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Flavio Cobolli Cobolli Maldive Cobolli Cobolli Coppa Davis
Vedi anche
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza