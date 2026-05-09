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Cobolli-Atmane: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il francese nel secondo turno del Masters 1000 di Roma

Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
09 maggio 2026 | 06.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli esordisce agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro sfida il francese Terence Atmane - in diretta tv e streaming - nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Cobolli arriva al match, dopo aver ottenuto un bye al primo turno, dopo la sconfitta nei quarti di finale di Madrid contro Alexander Zverev, battuto poi in finale da Jannik Sinner. Atmane invece, al primo turno di Roma, ha superato il belga Zizou Bergs.

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Cobolli-Atmane, orario e precedenti

La sfida tra Cobolli e Atmane è in programma oggi, sabato 9 maggio, alle ore 14.30 circa come terzo match della sessione diurna sulla BNP Paribas Arena. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale fermo sull'1-1. Nell'ultimo incrocio a trionfare è stato Cobolli, che si è imposto in due set negli ottavi dell'ultimo Atp di Dallas.

Cobolli-Atmane, dove vederla in tv

Cobolli-Atmane sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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