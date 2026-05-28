Flavio Cobolli in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno. Oggi giovedì 28 maggio l'azzurro testa di serie numero 10 affronta il francese Yibing Wu, numero 92 del ranking, nel match in diretta tv e streaming. Al primo turno, Cobolli si è aggiudicato il derby italiano con Pellegrino. Wu invece si è imposto sullo statunitense Giron.

Cobolli-Wu, orario e precedenti

La sfida tra Cobolli e Wu è in programma oggi, giovedì 28 maggio, come primo match sul campo numero 7. Si comincia alle 11 del mattino. In carriera i due tennisti si sono affrontati una sola volta. Cobolli, ad inizio stagione, si è imposto in 2 set nei quarti di finale del torneo di Acapulco.

Cobolli-Wu, dove vederlo in tv

Il match Cobolli-Wu, come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.