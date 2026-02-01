circle x black
Cerca nel sito
 

Como-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sfida dal sapore europeo nella 23esima giornata di Serie A

Atalanta - Ipa/Fotogramma
Atalanta - Ipa/Fotogramma
01 febbraio 2026 | 07.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Atalanta torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 1 febbraio, la Dea sfida il Como - in diretta tv e streaming - in trasferta nella 23esima giornata di Serie A. La squadra di Palladino è reduce dalla sconfitta in Champions League contro l'Union Saint-Gilloise, che comunque non ha condizionato la qualificazione ai playoff, mentre in campionato aveva battuto il Parma 4-0 nell'ultima giornata. Quella di Fabregas invece ha battuto la Fiorentina in Coppa Italia e il Torino in Serie A, abbattuto con un netto 6-0.

Como-Atalanta, orario e probabili formazioni

La sfida tra Como e Atalanta è in programma oggi, domenica 1 febbraio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Morata. All. Fabregas

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca, Raspadori. All. Palladino

Como-Atalanta, dove vederla in tv

Como-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
atalanta como como atalanta como atalanta oggi atalanta oggi como atalanta orario como atalanta dove vederla tv como atalanta probabili formazioni
Vedi anche
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video
News to go
Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza