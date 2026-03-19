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Como in lutto, morto a 86 anni il patron Michael Hartono

Il magnate indonesiano del tabacco è morto a Singapore. Era stato inserito da Forbes al 149° posto tra le persone più ricche al mondo con un patrimonio stimato in circa 18 miliardi di dollari. Aveva acquisito la squadra nel 2019

Michael Bambang Hartrono
Michael Bambang Hartrono
19 marzo 2026 | 11.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Como calcio è in lutto per la morte del patron Michael Bambang Hartrono, 86 anni e azionista di riferimento del club lariano insieme al fratello Robert Budi. Il magnate indonesiano del tabacco è morto a Singapore, come riporta il 'Jakarta Globe', che cita un portavoce della PT Djarum, azienda produttrice di sigarette. Era stato inserito da Forbes al 149° posto tra le persone più ricche al mondo con un patrimonio stimato in circa 18 miliardi di dollari. Aveva acquisito il Como nel 2019.

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Calcio Como Michael Hartono michael hartono patrimonio michael hartono forbes michael bambang hartono como
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