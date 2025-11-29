circle x black
Cerca nel sito
 

Como sbarca nei videogame con la 'bomba' di mercato: arriva Vejrgang, il nuovo Maradona

La società presenta il progetto Como Gaming Club e ingaggia la stella danese

Anders Vejrgang
Anders Vejrgang
29 novembre 2025 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Como si allarga. Il club lariano, protagonista di una stagione sin qui eccellente in Serie A, sbarca nel mondo dei videogame con il Como Gaming Club e si presenta con un acquisto super.

"Il Como Gaming Club non è concepito come un reparto di eSport. È uno spazio creativo che riunisce tifosi, creators, famiglie e giovani attraverso il gioco, la cultura e il linguaggio contemporaneo", chiarisce la società lombarda. "La storia inizia con Anders Vejrgang. Uno dei giovani giocatori più riconosciuti nella scena EA SPORTS FC, Anders entra a far parte del Como 1907 come nuovo giocatore professionista dei Lariani. Rappresenterà il Club nella EA SPORTS FC eSupercup 2025 e nella eSerie A Goleador 2026, indossando i nuovi colori e il nuovo logo creati per il progetto", annuncia la società. Vejrgang, danese, a 20 anni è uno dei gamer più quotati quando si parla di FC, il videogame più quotato quando si parla di calcio. L'annuncio del Como piomba sui social e viene accolto dai cultori dei videogame come una bomba di mercato: "Hanno preso Maradona", commenta un utente.

"Il suo arrivo segna l’intenzione alla base del Como Gaming Club: entrare nel mondo dei videogiochi con attenzione, ambizione e una chiara identità, non limitarsi ad aprire un reparto eSport. Anders incontrerà i fan durante la Milan Games Week nell’ambito della presenza del Club allo stand DNSTY e delle attività principali dell’evento", dice il Como.

Il progetto fa già parte della vita interna del Club. I dipendenti di tutto il Como 1907 hanno aderito alla League of Brands, un torneo nazionale per le aziende italiane. La squadra di Como ha raggiunto le Final Four, che si terranno domenica 30 novembre: "Questo coinvolgimento riflette lo spirito del Como Gaming Club: un luogo dove il gioco, la cultura e la connessione possono coesistere naturalmente con il calcio".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
como gaming club Anders Vejrgang
Vedi anche
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza