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Parma-Roma, contatto Valenti-Mancini in area: era rigore?

Episodio arbitrale al Tardini nella 36esima giornata di Serie A

Gianluca Mancini - Ipa/Fotogramma
Gianluca Mancini - Ipa/Fotogramma
10 maggio 2026 | 18.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proteste in Parma-Roma. Oggi, domenica 10 maggio, i ducali hanno ospitato i giallorossi nella 36esima giornata di Serie A, in una partita condizionata da un episodio arbitrale. Durante il primo tempo la squadra di Gasperini ha chiesto in maniera piuttosto veemente un calcio di rigore per un presunto intervento falloso di Valenti su Mancini in area di rigore ducale.

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Succede tutto al 19'. Su una palla alta il difensore del Parma Valenti e quello della Roma Mancini arrivano allo stesso momento sul pallone, con il giocatore giallorosso che resta a terra e dice di essere stato colpito dal rinvio del ducale. Immediate le proteste dei giocatori della Roma e di Gasperini in panchina, con il Var che richiama Chiffi.

Le immagini non chiariscono del tutto la dinamica dell'azione, ma Valenti sembra arrivare in anticipo rispetto a Mancini, con il contrasto seguente che non viene quindi giudicato falloso. Il check si conclude in un nulla di fatto e l'arbitro fa riprendere il gioco.

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rigore parma roma parma roma parma roma
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