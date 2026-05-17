L'allenatore degli azzurri dopo il successo contro il Pisa: "Aspettiamo l'ultima partita e poi insieme al presidente diremo ciò che è stato partorito"
Il Napoli centra la qualificazione in Champions League dopo la vittoria contro il Pisa oggi, domenica 17 maggio. Poi, Antonio Conte parla così del suo futuro ai microfoni di Dazn: "Sapevo che quest'anno sarebbe stata un'annata complessa e sono rimasto anche per questo motivo. Sono arrivati tanti giocatori e sapevo sarebbe diventato difficile, poi non avevo previsto gli infortuni gravi e di giocatori importanti. Futuro? Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto e il presidente sa da tempo qual è il mio pensiero".
L'allenatore azzurro ha aggiunto: "Il club sta già lavorando per il futuro, aspettiamo l'ultima partita e poi insieme al presidente diremo ciò che è stato partorito. Ho già esposto il mio pensiero al presidente e le mie intenzioni. Adesso manca l'ultima partita e sarebbe bello chiudere secondi. C'è rammarico per la Champions, soprattutto per la partita con il Copenaghen, ma siamo comunque riusciti a portare a casa un trofeo".