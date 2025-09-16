Spettacolo e colpi particolari nel match di Coppa Davis tra Austria e Ungheria. Nel corso della sfida contro l'austriaco Lukas Neumayer, l'ungherese Zsombor Piros si è esibito con un servizio mai visto. Un colpo da ping-pong diventato subito virale e valso l'ace per il 25enne, oggi numero 154 del ranking Atp. Piros ha colpito la palla come fosse una smorzata, anticipando il movimento e cogliendo di sorpresa Neumayer. L'austriaco, stupito dopo il tocco, ha protestato anche con il giudice di linea, senza ottenere però risultati vista la regolarità del colpo.

A mi manera, dijo Zsombor Piros 🇭🇺



¿El ace del fin de semana?#CopaDavis pic.twitter.com/1wzsPU3xeo — Copa Davis (@CopaDavis) September 13, 2025

Per la cronaca, il match si è concluso con il successo dell'Austria.