Coppa Davis, il servizio da ping-pong di Piros diventa l'ace dell'anno - Video

Spettacolo e colpi particolari nel match di Coppa Davis tra Austria e Ungheria

Zsombor Piros
Zsombor Piros
16 settembre 2025 | 17.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Spettacolo e colpi particolari nel match di Coppa Davis tra Austria e Ungheria. Nel corso della sfida contro l'austriaco Lukas Neumayer, l'ungherese Zsombor Piros si è esibito con un servizio mai visto. Un colpo da ping-pong diventato subito virale e valso l'ace per il 25enne, oggi numero 154 del ranking Atp. Piros ha colpito la palla come fosse una smorzata, anticipando il movimento e cogliendo di sorpresa Neumayer. L'austriaco, stupito dopo il tocco, ha protestato anche con il giudice di linea, senza ottenere però risultati vista la regolarità del colpo.

Per la cronaca, il match si è concluso con il successo dell'Austria.

Austria Ungheria Coppa Davis Coppa Davis Piros video ace Piros
