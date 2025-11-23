L'Italia vince la Coppa Davis, ma Simone Bolelli... la rompe. Durante le celebrazioni di rito, quando i protagonisti del trionfo azzurro si sono passati di mano in mano il trofeo, l'insalatiera è arrivato al doppista, che l'ha sollevata. A quel punto però l'insalatiera si è letteralmente staccata in due pezzi, con Berrettini che ha dovuto aiutare il compagno di Nazionale a rimetterla insieme.

Non c’è niente di più italiano. Vinco la Coppa Davis, la rompo, la accrocco insieme e la posò là facendo il vago pic.twitter.com/Yz8kr2e1aa — roberto grossi (@ninersmessimale) November 23, 2025

La parte superiore del trofeo è stata quindi reincastrata in quello inferiore e l'insalatiera, che per la terza volta consecutiva si tinge d'azzurro, è tornata come nuova. Poi Bolelli, tra sorrisi e risate, l'ha alzata al cielo per l'ovazione di Bologna.