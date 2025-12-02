Coppa Italia: Atalanta-Genoa Palladino favorito, sfida il suo passato

Cinque squadre di Serie A e una della cadetteria, il Venezia, sono le protagoniste del mercoledì di Coppa Italia. La giornata si apre con la sfida tra Atalanta e Genoa dove Palladino sfida il suo passato rossoblù. Sette i precedenti nella competizione nazionale con bilancio leggermente favorevole ai liguri ma l’ultimo confronto è vecchio di ben 28 anni. Gli esperti Sisal vedono la Dea ampiamente favorita a 1,52 rispetto al 6,00 del Genoa mentre il pareggio è dato a 4,50. Atalanta avanti, a 1,22, per il passaggio turno mentre si sale fino a 4,00 per vedere i ragazzi di De Rossi approdare ai quarti. Il No Goal, a 1,75, si fa preferire al Goal, offerto a 2,00: sei dei sette precedenti, in Coppa Italia, sono terminati con questo esito. In una gara così tirata, una rete da fuori area, a 3,25, potrebbe diventare decisiva per il risultato finale. L’intensità non mancherà: il Genoa, a 1,85, potrebbe ricevere più cartellini rispetto all’Atalanta, data a 2,90. Gianluca Scamacca, a 2,40, cerca il più classico dei gol dell’ex mentre Valentin Carboni, gol o assist a 6,00, sogna di far volare il Grifone.

Match sulla carta in discesa anche per i Campioni d’Italia del Napoli che, al Maradona, ospitano il Cagliari. Gli esperti Sisal vedono Di Lorenzo e compagni vincenti a 1,40 contro l’8,50 dei rossoblù mentre il pareggio è in quota a 4,25. Forbice ampia anche per il passaggio turno: Napoli ai quarti a 1,18, si sale fino a 4,50 per il Cagliari. Azzurri imbattuti nei precedenti nel torneo, tre vittorie e due pareggi. L’ultimo incrocio è vecchio di 38 anni quando, nella semifinale di ritorno, fu decisivo un gol di Diego Armando Maradona. Un altro risultato esatto di 1-0 si gioca a 5,75 mentre lo stesso punteggio ma in favore degli ospiti pagherebbe 17 volte la posta. I giocatori dovranno frenare la foga perché un’espulsione è in quota a 6,00 magari decretata da un intervento del VAR, ipotesi offerta a 3,25. Lorenzo Lucca è pronto a sbloccare la partita come primo marcatore, ipotesi che si gioca a 4,50 ma David Neres, dopo il gol contro la Roma, cerca il bis in Coppa: l’ex Benfica nel tabellino dei marcatori è offerto a 3,50. Il Cagliari punta alla coppia Sebastiano Esposito e Gennaro Borrelli, appaiati in quota a 6,00, per far male alla retroguardia del Napoli.