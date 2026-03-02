circle x black
Cerca nel sito
 

Coppa Italia, Como-Inter: semifinale stellare tra Fabregas e Chivu

Douvikas contro Pio Esposito: sfida tra bomber su Sisal.it

Coppa Italia, Como-Inter: semifinale stellare tra Fabregas e Chivu
02 marzo 2026 | 16.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quinta contro prima. Seconda miglior difesa del campionato contro miglior attacco della Serie A. La prima semifinale di andata di Coppa Italia mette di fronte, martedì sera al Sinigallia, Como e Inter in un match che si preannuncia spettacolare visti gli interpreti in campo e in panchina. Gli esperti Sisal vedono i nerazzurri favoriti a 2,35 rispetto al 2,90 dei padroni di casa mentre si sale fino a 3,50 per il pareggio. I lariani sfidano il loro personale unicorno: infatti se in Coppa Italia il Como non ha mai battuto l’Inter, 6 sconfitte e tre pareggi nei precedenti, da ben cinque gare gli azzurri non riescono a segnare ai cugini regionali. Stavolta, però, le cose potrebbero cambiare: una Combo Goal + Over 2,5, a 2,15, è ampiamente nelle corde del match. La formazione di Chivu, a 1,85, rimane favorita per segnare il primo gol della partita con i ragazzi di Fabregas offerti, al contrario, a 2,20. Tante marcature non escludono un Ribaltone, pagherebbe 7 volte la posta; la presenza di molteplici tiri in porta, almeno 10 si giocano a 1,90, e di calci d’angolo: l’ipotesi che ne vengano calciati almeno 5 in entrambi i tempi è offerta a 3,75.

Sia Fabregas che Chivu potrebbero effettuare dei cambi in vista del prossimo turno di campionato ma difficilmente rinunceranno ai loro bomber. Tasos Douvikas guiderà l’attacco comasco, primo marcatore a 7,50, probabilmente coadiuvato da Jesus Rodriguez, gol o assist a 3,00. L’Inter risponderà con il gioiello Pio Esposito, in gol a 3,25, mentre difficilmente riposerà Federico Dimarco in cerca del 16esimo assist stagionale, impresa in quota a 5,00.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
coppa italia como inter
Vedi anche
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza