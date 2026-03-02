Coppa Italia, Como-Inter: semifinale stellare tra Fabregas e Chivu

Douvikas contro Pio Esposito: sfida tra bomber su Sisal.it
Quinta contro prima. Seconda miglior difesa del campionato contro miglior attacco della Serie A. La prima semifinale di andata di Coppa Italia mette di fronte, martedì sera al Sinigallia, Como e Inter in un match che si preannuncia spettacolare visti gli interpreti in campo e in panchina. Gli esperti Sisal vedono i nerazzurri favoriti a 2,35 rispetto al 2,90 dei padroni di casa mentre si sale fino a 3,50 per il pareggio. I lariani sfidano il loro personale unicorno: infatti se in Coppa Italia il Como non ha mai battuto l’Inter, 6 sconfitte e tre pareggi nei precedenti, da ben cinque gare gli azzurri non riescono a segnare ai cugini regionali. Stavolta, però, le cose potrebbero cambiare: una Combo Goal + Over 2,5, a 2,15, è ampiamente nelle corde del match. La formazione di Chivu, a 1,85, rimane favorita per segnare il primo gol della partita con i ragazzi di Fabregas offerti, al contrario, a 2,20. Tante marcature non escludono un Ribaltone, pagherebbe 7 volte la posta; la presenza di molteplici tiri in porta, almeno 10 si giocano a 1,90, e di calci d’angolo: l’ipotesi che ne vengano calciati almeno 5 in entrambi i tempi è offerta a 3,75.
Sia Fabregas che Chivu potrebbero effettuare dei cambi in vista del prossimo turno di campionato ma difficilmente rinunceranno ai loro bomber. Tasos Douvikas guiderà l’attacco comasco, primo marcatore a 7,50, probabilmente coadiuvato da Jesus Rodriguez, gol o assist a 3,00. L’Inter risponderà con il gioiello Pio Esposito, in gol a 3,25, mentre difficilmente riposerà Federico Dimarco in cerca del 16esimo assist stagionale, impresa in quota a 5,00.