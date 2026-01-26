circle x black
Coppa Italia, il Como sfida la Fiorentina: sogno quarti dopo 40 anni
26 gennaio 2026 | 16.52
Redazione Adnkronos
Una per provare a dare un senso a una stagione, fin qui, deficitaria. L’altra per centrare i quarti di finale di Coppa Italia a distanza di quaranta anni. L’ultimo ottavo di finale della competizione nazionale mette di fronte, al Franchi, Fiorentina e Como, due squadre che vivono momenti diametralmente opposti: a caccia della salvezza la Viola, in cerca di una storica qualificazione europea i lariani. Gli esperti Sisal vedono Nico Paz e compagni favoriti a 2,10 contro il 3,60 dei padroni di casa mentre si scende a 3,40 per il pareggio. Como avanti, a 1,65, per il passaggio turno che, al contrario, si gioca a 2,25 per la Fiorentina. I precedenti, in Coppa Italia, sono favorevoli alla Fiorentina ma nelle sfide a eliminazione diretta il bilancio è di una qualificazione a testa. L’ipotesi di un No Goal, a 1,95, non è da escludere visto che si sono conclusi così i tre precedenti più recenti nella competizione nazionale: di conseguenza un risultato esatto di 2-0 è offerto a 10 per i lariani mentre pagherebbe 18 volte la posta quello a favore di Ranieri e compagni. In una partita così tirata, un gol dalla panchina, a 2,50, o uno da fuori area, a 3,50, potrebbero indirizzare il match in un senso o nell’altro. Occhio poi a un intervento del VAR, in quota a 2,75.

Vanoli e Fabregas tengono alla Coppa Italia e potrebbero schierare le formazioni migliori: Roberto Piccoli, a 3,75, guiderà l’attacco della Fiorentina con Albert Gudmundsson, assist a 5,00, a supporto. Il Como potrebbe rispondere con il solito Nico Paz, gol o assist a 2,00, mentre Tasos Douvikas, a 6,00, si candida come primo marcatore del match.

