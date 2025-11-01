circle x black
Cremonese-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

I grigiorossi ospitano i bianconeri del nuovo tecnico Luciano Spalletti allo Zini

Dusan Vlahovic - Fotogramma/IPA
Dusan Vlahovic - Fotogramma/IPA
01 novembre 2025 | 09.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Juve torna in campo. Oggi, sabato 1 novembre, i bianconeri affrontano la Cremonese allo Zini in uno degli anticipi della decima giornata di Serie A. Tanta curiosità in casa Juve per il debutto in panchina di Luciano Spalletti, che ha sostituito l'esonerato Igor Tudor. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Cremonese-Juve, orario e probabili

Ecco le probabili formazioni di Cremonese-Juve, in campo stasera alle 20:45:

Cremonese (3-5-2) Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Payero, Bondo, Vandeputte, Barbieri; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Juve (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Rugani; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Openda; Vlahovic. All. Spalletti.

Cremonese-Juve, dove vederla

Cremonese-Juventus verrà trasmessa da Dazn, ma sarà visibile anche sui canali Sky Sport (Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251). Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn, Sky Go e Now.

