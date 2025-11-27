circle x black
Cristiano Ronaldo regala un orologio 'speciale' ai compagni di nazionale. Il pensiero per Diogo Jota

Il cinque volte Pallone d'oro ha ringraziato così i suoi compagni per il trionfo in Nations League del Portogallo

Cristiano Ronaldo - Fotogramma/IPA
27 novembre 2025 | 14.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cristiano Ronaldo cuore d'oro. Il fuoriclasse portoghese ha regalato uno speciale orologio a tutti i suoi compagni di nazionale, con cui ha vinto la Nations League pochi mesi fa. CR7 ha trionfato nel torneo anche grazie all'aiuto dei suoi compagni e ha deciso di donare - prima della partita contro l'Armenia, giocata a metà novembre per le qualificazioni ai prossimi Mondiali - un orologio prodotto in edizione limitata da Jacob&Co (35 esemplari) per festeggiare il trofeo.

Curiosità. Il cinque volte Pallone d'oro ha fatto avere il pensiero anche alla famiglia di Diogo Jota, con nome e numero del giocatore scomparso in estate per un incidente stradale mortale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Ronaldo Cristiano Ronaldo Ronaldo orologi Ronaldo Diogo Jota
