Cristiano Ronaldo cuore d'oro. Il fuoriclasse portoghese ha regalato uno speciale orologio a tutti i suoi compagni di nazionale, con cui ha vinto la Nations League pochi mesi fa. CR7 ha trionfato nel torneo anche grazie all'aiuto dei suoi compagni e ha deciso di donare - prima della partita contro l'Armenia, giocata a metà novembre per le qualificazioni ai prossimi Mondiali - un orologio prodotto in edizione limitata da Jacob&Co (35 esemplari) per festeggiare il trofeo.

Celebrating victory on every detail.



The Jacob & Co Epic X – UEFA Nations League 2025 Champions is a custom edition made for @portugal ’s national team.



A skeleton dial, bespoke design, and the Portuguese crest — a watch as exceptional as the champions themselves.



Limited to… pic.twitter.com/ZajX7QTuAx — Jacob&Co (@_Jacobandco) November 13, 2025

Curiosità. Il cinque volte Pallone d'oro ha fatto avere il pensiero anche alla famiglia di Diogo Jota, con nome e numero del giocatore scomparso in estate per un incidente stradale mortale.