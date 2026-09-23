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Irlanda, il ct vuole boicottare la partita contro Israele: "Non giochiamo con genocidio"

La Nazionale irlandese sarà impegnata contro quella israeliana in Nations League

Heimir Hallgrimsson - Ipa/Fotogramma
Heimir Hallgrimsson - Ipa/Fotogramma
23 settembre 2026 | 12.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Irlanda potrebbe boicottare le partite contro Israele. Il commissario tecnico Heimir Hallgrimsson ha espresso parole forti a pochi giorni dalla sfida di Nations League proprio contro la Nazionale israeliana, in programma in Ungheria domenica prossima: "Non stiamo giocando con il genocidio, stiamo giocando contro il genocidio. Stiamo giocando contro Israele, non con Israele", ha detto l'allenatore islandese in conferenza stampa, facendo chiaro riferimento al conflitto a Gaza.

Una presa di posizione in linea con l'opinione pubblica irlandese, che a inizio settimana si è resa protagonista di una manifestazione davanti all'hotel della Nazionale per chiedere di boicottare le due partite. Oltre 160 atleti irlandesi hanno inoltre firmato una lettera aperta per esortare la Federazione a non disputare i match contro Israele, dichiarando che: "Non giocare sarebbe l'atto più sportivo che potreste compiere".

Le parole di Hallgrimsson, in ogni caso, non sono passate inosservate in Israle, tanto che la Federazione ha replicato con una dura nota pubblicata sul proprio profilo ufficiale X: "Abbiamo contribuito al mondo e all'umanità in innumerevoli campi, vincendo un numero impressionante di premi Nobel. Purtroppo, non abbiamo ancora trovato una cura per la stupidità, l'ignoranza e l'ipocrisia dimostrate dall'allenatore della nazionale irlandese. Non giochiamo con l'ignoranza, l'ipocrisia e la stupidità; giochiamo contro l'allenatore che le incarna".

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irlanda israele irlanda israele nations league
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