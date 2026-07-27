''Io mi ero permesso qualche dubbio sul piano tecnico, visto che Pirlo è stato un grande campione ma ha scarsa esperienza come allenatore". Interpellato dall'Adnkronos sul caos ct e sul caso di Andrea Pirlo, il presidente del Senato Ignazio La Russa ribadisce le riserve espresse qualche giorno fa sull'ex centrocampista di Milan e Juventus, che negli ultimi giorni è stato vicino alla panchina della Nazionale. La Russa spiega che il suo resterà un giudizio solo sul piano tecnico. "La questione dei rapporti tra Pirlo e la Russia -sottolinea- mi sembra meno rilevante rispetto all'aspetto tecnico". La Figc sta vivendo ore turbolente. Il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, favorevoli all'ingaggio di Pirlo, si sono dimessi. "Sono certo che il presidente della Figc Malagò, che ha la mia fiducia, troverà la soluzione migliore", dice La Russa.

Sul tema si esprime anche Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. "Confido in Malagò che si è rimesso in gioco per la rifondazione del calcio italiano. Il mio contributo è di non fare come gli italiani che sono tutti allenatori di calcio e in questi giorni sono tutti presidenti della Federazione. Speriamo bene", dice a margine di un'iniziativa del partito sul ruolo delle donne. "La rifondazione del calcio italiano è una cosa troppo importante per bruciarla. Confido nella saggezza di Malagò", ribadisce Gasparri.