La Costa d'Avorio torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, giovedì 25 giugno, la nazionale del ct Fae sfida Curacao nella terza partita del gruppo E. La selezione africana è seconda nel girone dietro alla Germania e deve ancora guadagnarsi il pass per i sedicesimi, mentre la squadra di Advocaat ha pareggiato contro l'Ecuador nella seconda partita del torneo. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Curacao-Costa d'Avorio, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Curacao-Costa d'Avorio, in campo alle 22 ora italiana:

Curacao (5-4-1) Room; Fonville, Floranus, Obispo, Gaari, Brenet; Bacuna, Comenencia, Bacuna, Chong; Locadia. Ct. Advocaat

Costa d'Avorio (4-3-3) Fofana; Doue, Agbadou, Kossounou, Konan; Sangare, Kessie, Inao Oulai; Diallo, Bonny, Diomande. Ct. Fae

Curacao-Costa d'Avorio, dove vederla

La partita tra Curacao e Costa d'Avorio sarà visibile in tv e in streaming in esclusiva su Dazn.