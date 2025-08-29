circle x black
Darderi-Alcaraz oggi agli Us Open: orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming

L'azzurro affronta il numero 2 del ranking Atp nel terzo turno del torneo

Luciano Darderi - Fotogramma/IPA
29 agosto 2025 | 07.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo Carlos Alcaraz agli Us Open. Oggi, venerdì 29 agosto, il numero due del ranking Atp affronta l'azzurro Luciano Darderi nel terzo turno del torneo. Ancora una sfida contro un italiano per lo spagnolo, che nel turno precedente ha eliminato Mattia Bellucci. Darderi arriva invece dalla convincente vittoria contro Spizzirri. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming .

Darderi-Alcaraz, orario e precedenti

Sfida inedita tra Darderi e Alcaraz, che non si sono mai affrontati. Il match tra l'azzurro e il numero due del ranking Atp si giocherà oggi sull'Artur Ashe e sarà il primo a partire dalle 17:30.

Darderi-Alcaraz, dove vederla

Darderi-Alcaraz, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
