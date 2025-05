David Beckham compie 50 anni. L'ex calciatore, diventato negli anni una vera e propria icona mondiale al di là della sua carriera sportiva, nacque a Londra il 2 maggio 1975. In un post sui social, in occasione di questo importante compleanno, Beckham ha elencato le "tante cose" per cui è molto grato nella sua vita e ha condiviso una serie di scatti: lui bambino insieme ai suoi genitori, le sue sorelle, il matrimonio con Victoria nei loro iconici outfit viola e poi i loro figli.

Beckham inizia citando "le squadre per cui ho giocato, i miei compagni, gli allenatori, i tifosi". Si dice grato per essere stato "il capitano dell'Inghilterra", ma anche per "i bambini che ho incontrato nelle diverse associazioni di beneficenza con cui lavoro, il team nella mia attività e gli amici che ho intorno". L'ex calciatore dice di sentirsi "davvero fortunato" e poi ammette che "il mio più grande risultato è e sarà sempre la mia famiglia, mia mamma e mio papà che hanno sacrificato così tanto per farmi vivere il mio sogno di diventare un calciatore, le mie sorelle che hanno dovuto sopportare di seguire il fratello in giro guardandomi giocare a calcio al freddo gelido e i miei fantastici nonni...". Poi arriva la dedica a Victoria, "mia moglie e la mia migliore amica da 28 anni" e ai loro"bellissimi figli Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper": "Siete il motivo per cui mi alzo dal letto ogni giorno. Grazie per avermi fatto sorridere e grazie per avermi reso un uomo migliore... Vi amo tutti così tanto e grazie per aver reso oggi così speciale per me... Siete il mio mondo".