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De Paul, gol e 'abbraccio' a Messi per la morte del papà: il tributo da brividi in Mls - Video

Il centrocampista segna in Mls e rende omaggio al fuoriclasse argentino, suo compagno di squadra e di nazionale

De Paul - IPA
De Paul - IPA
09 agosto 2026 | 11.36
Redazione Adnkronos
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L'Inter Miami si stringe attorno al suo campione. Leo Messi è rientrato in Argentina per l'ultimo saluto a suo padre Jorge, scomparso nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 agosto. Il club di Mls, dove la Pulce gioca dal 2023, ieri ha affrontato il Monterrey con il lutto al braccio. La squadra ha perso 2-1 e non è riuscita a dedicare la vittoria alla sua stella, ma nel corso della partita è stato Rodrigo De Paul, grande amico di Leo e suo compagno di squadra anche in nazionale, a mandargli un abbraccio a distanza. L'ex Udinese, che con l'otto volte Pallone d'oro ha condiviso il successo nel Mondiale 2022, ha portato i suoi in vantaggio, togliendosi poi la maglia numero 7 ed esultando verso le telecamere per mostrare la numero 10 di Messi.

Un gesto di vicinanza al fuoriclasse argentino, rientrato nella sua Rosario per i funerali di papà Jorge , che si terranno oggi a Perez.

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