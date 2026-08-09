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Juve, Di Gregorio non convince: spunta l'idea Suzuki

La dirigenza bianconera è al lavoro per consegnare a Spalletti un nuovo portiere prima dell'inizio della stagione

Zion Suzuki - IPA
Zion Suzuki - IPA
09 agosto 2026 | 12.17
Redazione Adnkronos
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Michele Di Gregorio non convince e la Juventus pensa a nuove soluzioni per la porta, in vista dell'inizio della nuova stagione. Dopo l'amichevole persa 2-1 contro l'Inter in Australia, caratterizzata da una prestazione incolore dell'estremo difensore bianconero, l'ad Giovanni Carnevali valuta il da farsi sul mercato. Al netto delle parole del tecnico Luciano Spalletti, che ieri aveva difeso il giocatore dopo il ko con i nerazzurri: "Urgente trovare un portiere? A me sembra che Di Gregorio sia stato bravo. Ha fatto degli ottimi interventi su conclusioni difficili. Poi, forse, il secondo gol si poteva parare. Ma sono episodi che possono capitare, anche perché era un tiro da posizione ravvicinata".

Juve, idea Suzuki per la porta

La società ragiona così sulle prossime mosse di mercato e in queste ore è sempre più viva la pista che porta a Zion Suzuki. Il portiere del Parma, ormai a un passo dal Psg, potrebbe essere girato in prestito dai francesi per trovare più spazio e accumulare esperienza. E proprio la situazione in casa Juventus potrebbe rivelarsi positiva per trovare un minutaggio importante e crescere in una squadra di livello superiore, in seguito alle ottime stagioni al Parma. Dopo la suggestione 'Dibu' Martinez, che rimarrà con ogni probabilità all'Aston Villa, i bianconeri valutano però anche altre occasioni. A cominciare da Guglielmo Vicario, per cui si aspetta l'apertura del Tottenham a un prestito senza ulteriori impegni per il futuro.

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