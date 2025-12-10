circle x black
Diletta Leotta è incinta, l'annuncio social e l'abbraccio di Karius

La bordocampista di Dazn ha condiviso la notizia su Instagram

Diletta Leotta con Loris Karius e la figlia Aria - Instagram
Diletta Leotta con Loris Karius e la figlia Aria - Instagram
10 dicembre 2025 | 18.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Diletta Leotta è incinta: il volto di Dazn e Loris Karius diventeranno genitori per la seconda volta. Oggi, mercoledì 10 dicembre, la bordocampista ha annunciato con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram di essere incinta del secondo figlio: "Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio".

L'annuncio è stato accompagnato da una foto di famiglia 'allargata', con Karius, ex portiere del Liverpool oggi allo Schalke 04, che abbraccia Leotta e la figlia Aria e con una mano tocca la pancia di Diletta. Proprio la bordocampista di Dazn, poco prima dell'annuncio, aveva pubblicato una storia su Instagram in cui si inquadrava la pancia con un cuore bianco.

Tag
diletta leotta diletta leotta incinta diletta leotta figlio karius leotta karius
