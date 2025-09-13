Ruben Neves ha una relazione con la vedova di Diogo Jota? L'indiscrezione è arrivata nei giorni scorsi da una rivista portoghese e ha provocato la reazione furiosa del centrocampista, oggi all'Al Hilal, nonché migliore amico dell'ex attaccante del Liverpool, tragicamente scomparso in un incidente stradale insieme al fratello André Silva lo scorso luglio. I due, compagni di Nazionale, condividevano un rapporto che andava oltre il campo e si allargava alle famiglie, che si conoscevano e si riunivano spesso per trascorrere del tempo insieme.

Negli anni Neves ha stretto quindi un rapporto con la moglie di Jota, Rute Cardoso, a cui giorni dopo l'incidente ha giurato di non far mancare mai il suo aiuto, così come ai suoi tre figli. La rivista portoghese 'TvGuia' ha però insinuato che possa esserci qualcosa di più tra loro che una semplice amicizia. Nell'ultimo numero del periodico portoghese infatti, in prima pagina, appare un'eloquente foto di Neves e Rute stretti in un abbraccio che sembra trasformarsi in bacio e il titolo: "Ruben Neves e Rute uniti dopo la morte. Come la vedova di Diogo Jota si appoggia al miglior amico".

Un'insinuazione che non è piaciuta all'ex Wolverhampton, a sua volta sposato, che ha risposto con un duro messaggio nei commenti del post Instagram dalla rivista, che mostrava la prima pagina: "Buon pomeriggio. Credo sempre nella parte buona delle persone, mi hanno già avvertito di non farlo, mi sono già sbagliato, e non auguro mai del male a nessuno. La persona che ha messo questa foto sulla copertina della rivista non merita di essere felice, così come la sua scelta non è stata felice".

"Io e mia moglie, insieme da più di 11 anni, felici, con una famiglia che mi rende orgoglioso, mai in 11 anni siamo stati coinvolti in nessuna polemica", ha continuato Neves, "abbiamo fatto del nostro meglio per aiutare Rute e la famiglia nel migliore dei modi. La scelta di questa foto è infelice quanto la persona che l'ha scelta e la persona che l'ha pubblicata. Rispetto che ognuno ha il suo lavoro, rispetto che ognuno vuole dare il meglio, non rispetto chi non rispetta gli altri. Ancora una volta, sono orgoglioso della donna che ho, della famiglia che ho. Siamo orgogliosi di Rute, per la forza che ha avuto, siamo qui per qualsiasi cosa, lei lo sa".